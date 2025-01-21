В Оренбуржье сельхозтоваропроизводители обновили парк техники на 1,4 млрд рублей с начала года

С начала года в Оренбургской области предприятия агропромышленного комплекса приобрели технику на 1,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным ведомства, аграрии приобрели 72 трактора (23% от годового плана, на аналогичную дату 2024 года — 16%), 37 зерноуборочных комбайнов (22% от годового плана, на аналогичную дату 2024 года — 15%), 6 кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок (33% от годового плана, на аналогичную дату 2024 года — 16%) и 26 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.

Лидерами по приобретению тракторов являются Бугурусланский, Октябрьский, Саракташский, Шарлыкский районы. Лидеры по зерноуборочным комбайнам — Бузулукский и Новоорский районы.

В правительств Оренбуржья отмечают, что 40% приобретенных тракторов являются энергонасыщенными (более 230 л. с.). У аграриев есть «возможность обновлять парк техники и оборудования на льготных условиях».

Руфия Кутляева