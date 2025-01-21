Двух студентов колледжа в Новочеркасске осудили за сбыт наркотиков

В Новочеркасске двух студентов колледжа приговорили к лишению свободы по статье ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Они признаны виновными в совершении трех эпизодов преступлений, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, в феврале 2024 года осужденные приобрели в сети партию наркотических средств, которую планировали разместить в тайники в Новочеркасске. После размещения трех закладок их задержали сотрудники полиции.

«Приговором Новочеркасского городского суда 18-летнему студенту назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, а его несовершеннолетнему знакомому в виде лишения свободы на срок 5 лет в колонии строгого режима»,— говорится в сообщении ведомства.

Тат Гаспарян