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Банк Уралсиб отменил поручительство по кредиту для бизнеса «Бизнес-Блиц»

Банк Уралсиб временно отменил поручительство по кредитному продукту для клиентов малого и среднего бизнеса «Бизнес-Блиц». Заявки без поручительства вне зависимости от суммы кредита можно оформить в срок до 25.05.2025 года.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

«Бизнес-Блиц» – кредитный продукт для юрлиц (в форме ООО) и индивидуальных предпринимателей с оборотами по расчетному счету в Банке Уралсиб не менее 6 месяцев, предоставляемый на любые бизнес-цели клиента.

Ключевые преимущества продукта:

• предварительное решение о предоставлении кредита принимается в автоматическом режиме на основании двух документов;

• ускоренное итоговое решение о предоставлении кредита на основании сокращенного перечня документов – без выезда на место ведения бизнеса;

• отсутствие имущественного обеспечения по кредиту.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Подробную информацию о продуктах и услугах для малого и среднего бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2025 года насчитывает 203 точки продаж, 1393 банкомата и 237 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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