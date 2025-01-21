В Новороссийске доля покупок жилья без ипотеки увеличилась до 47%

В декабре в новороссийских новостройках с помощью ипотеки было куплено всего 53% квартир. По данным аналитиков федерального девелопера Dogma, это минимальное значение за последние три года. Доля ипотеки от общего объема сделок на первичном рынке сокращается три месяца подряд, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

На первичном рынке Новороссийска в последний месяц года купили 10,1 тыс. кв. м жилья. Объемы продаж выросли по сравнению с ноябрем на 16%. Всего в 2024 году в городе продали более 2,3 тыс. квартир в новостройках общей площадью почти 107 тыс. кв. м.

Самыми продаваемыми в декабре стали лоты размером от 40 до 50 кв. м — на них пришлось 30% продаж новостроек Новороссийска. При этом в течение года наибольшей популярностью пользовались лоты от 30 до 40 «квадратов».

В экспонировании в декабре было представлено 335 тыс. кв. м жилья в новостройках Новороссийска — это 6,3 тыс. квартир. Стоимость одного «квадрата» комфорт-класса за год выросла на 29% и в декабре составила 228 тыс. руб.

Директор по продажам Dogma в ЮФО Алексей Смирнов отметил, что продажи квартир с ипотекой начали снижаться сразу после отмены льготной ипотеки с господдержкой, но в четвертом квартале это происходило наиболее стремительно. Эксперт говорит, что пока для многих клиентов рыночные ставки остаются высокими, растет популярность рассрочки и покупки жилья за наличные.

Татьяна Ручкина