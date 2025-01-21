В Новороссийске доля покупок жилья без ипотеки увеличилась до 47%
В декабре в новороссийских новостройках с помощью ипотеки было куплено всего 53% квартир. По данным аналитиков федерального девелопера Dogma, это минимальное значение за последние три года. Доля ипотеки от общего объема сделок на первичном рынке сокращается три месяца подряд, отмечают эксперты.
Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко
На первичном рынке Новороссийска в последний месяц года купили 10,1 тыс. кв. м жилья. Объемы продаж выросли по сравнению с ноябрем на 16%. Всего в 2024 году в городе продали более 2,3 тыс. квартир в новостройках общей площадью почти 107 тыс. кв. м.
Самыми продаваемыми в декабре стали лоты размером от 40 до 50 кв. м — на них пришлось 30% продаж новостроек Новороссийска. При этом в течение года наибольшей популярностью пользовались лоты от 30 до 40 «квадратов».
В экспонировании в декабре было представлено 335 тыс. кв. м жилья в новостройках Новороссийска — это 6,3 тыс. квартир. Стоимость одного «квадрата» комфорт-класса за год выросла на 29% и в декабре составила 228 тыс. руб.
Директор по продажам Dogma в ЮФО Алексей Смирнов отметил, что продажи квартир с ипотекой начали снижаться сразу после отмены льготной ипотеки с господдержкой, но в четвертом квартале это происходило наиболее стремительно. Эксперт говорит, что пока для многих клиентов рыночные ставки остаются высокими, растет популярность рассрочки и покупки жилья за наличные.