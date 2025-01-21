«ЭнергосбыТ Плюс» назвал УК и ТСЖ Прикамья, встретившие 2025 год с самыми высокими долгами за тепло и горячую воду

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» составили список управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске, которые накопили самую высокую задолженность за тепло и горячую воду за 2024 год перед ПАО «Т Плюс». В отношении этих организаций направлены судебные иски о взыскании долгов.

Антилидерами списка должников среди УК являются: ООО «УК «Выбор» (г. Лысьва) (ИНН 5918216796), накопившая задолженность более 8 млн руб.; пермское ООО «Управляющая компания Камские огни» (ИНН 5906171798), с долгом в 1,2 млн руб. и ещё одно лысьвенское ООО «Жилкомстройинвест» (ИНН 5918217623) — 833 тыс. руб.

Среди товариществ собственников жилья первыми по величине задолженности стали краснокамское ТСЖ «Гознак-1» (ИНН 5916019577) — 5,1 млн руб., пермские ЖСК № 65 (ИНН 5905098055) — 3,2 млн руб. и ТСЖ «Веденеева, 16» (ИНН 5907021562) — 3,1 млн руб.

Общая сумма задолженности УК, представленных в антирейтинге, превышает 14,3 млн руб., ТСЖ — 22,2 млн руб. С полным списком должников можно ознакомиться в приложении к релизу.

«Мы обращаемся к руководителям управляющих компаний и ТСЖ, фигурирующих в антирейтинге, и напоминаем о недопустимости накопления задолженности за потреблённые ресурсы. Качественная работа управляющих организаций по обеспечению жителей комфортными условиями проживания предусматривает своевременность оплаты коммунальных ресурсов. Это основа стабильного функционирования жилищно-коммунального хозяйства», — подчёркивает директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

Об АО «ЭнергосбыТ Плюс» «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.

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Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»