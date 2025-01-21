СБУ задержала главного психиатра ВСУ, разбогатевшего с 2022 года на $1 млн

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании главного психиатра ВСУ. Его подозревают в незаконном обогащении более чем на $1 млн за два года. СБУ уточняет, что он является зампредседателя центральной военно-врачебной комиссии и принимает решения о пригодности военных к прохождению службы.

По данным СБУ, в 2022–2024 годах мужчина купил частный дом и два земельных участка в Киевской области, две квартиры в Киеве, одну — в Одессе, четыре автомобиля BMW. Однако в декларации задержанного не было отражено приобретенное имущество. Активы были оформлены на его жену, дочь, сыновей и «других посторонних лиц».

Во время обысков следователи обнаружили у него $152 тыс. и €34 тыс. Ему готовятся предъявить обвинение по ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) УК Украины, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Также решается вопрос об избрании для него меры пресечения и аресте его активов.

Имя фигуранта не приводится. По информации «Украинской правды», речь идет об Олеге Друзе. Он также является профессором кафедры медицинской психологии в украинском лицее МАУП, говорится на его сайте.