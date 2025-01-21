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В Астраханской области село на мель судно «Персиан София» из Ирана

Следовавшее из Ирана в Астрахань судно «Персиан София» село на мель на 152-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

О происшествии проинформировали утром 20 января. Корабль направлялся из порта Амирабад. В случае с «Персиан София» речь идет о грузовом судне общего назначения 1996 года постройки.

Инцидент не привел к нарушению судоходства в указанном районе. Специалисты не выявили повреждений судна и разлива нефтепродуктов. Капитан подчеркнул, что помощь медиков экипажу не требуется, на борту достаточно продовольствия.

Павел Фролов

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