Лукашенко намерен обсудить с Путиным строительство второй АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным строительство в республике второй атомной электростанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О намерении запустить строительство второй атомной электростанции Александр Лукашенко заявил во время общения с трудовым коллективом Минского автомобильного завода сегодня, 21 января, сообщает белорусское информагентство БЕЛТА. По словам белорусского лидера, место для строительства АЭС еще не определено, но потенциальные площадки имеются.

На прошлой неделе во время посещения Минского городского технопарка господин Лукашенко утверждал, что все больше убеждается в необходимости строительства второй АЭС в республике. В ходе мероприятия отмечалась растущая потребность страны в электроэнергии.

Анастасия Домбицкая