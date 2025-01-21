В Челябинске будут судить семерых подозреваемых в сбыте наркотиков

Калининский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело семерых местных жителей, подозреваемых в участии в преступном сообществе и покушении на сбыт наркотиков. На их имущество стоимостью более 2,5 млн руб. наложен арест, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, с апреля 2022-го по июль 2024 года челябинцы продавали наркотики на территории Челябинской, Свердловской и Тверской областей. У обвиняемых изъято более 12 кг метадона и мефедрона.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре 2024 года в Центральный районный суд Челябинска также поступило уголовное дело еще 12 человек, пятеро из которых являются иностранцами. Их обвиняют в создании преступного сообщества и участии в нем, а также в незаконном сбыте наркотиков. У них был изъято 23 кг различных наркотиков.

Трое иностранцев, которых подозревают в управлении преступным сообществом, находятся в международном розыске