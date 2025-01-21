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Татарстан по итогам 2024 года вошел в ТОП-3 регионов за сокрытие авто номеров

Татарстан по итогам 2024 года вошел в тройку регионов, за сокрытие водителями автомобильных номеров. За подобное правонарушение было привлечено 134 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

В Чувашии за 2024 год за сокрытие автомобильных номеров оштрафовали больше 90 человек.

Лидером по сокрытию автомобильных номеров стала Владимирская область, там за это привлекли к ответственности более 140 водителей.

На прошедшей 17 января коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, раис республики Рустам Минниханов призвал жестко бороться с большегрузами, у которых водители скрывают номера.

Артём Дергунов

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