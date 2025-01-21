СКР завершил следствие по делу об обстреле курского села кассетными боеприпасами

Главное военное следственное управление СКР завершило следствие по уголовному дело в отношении командира ВСУ Павло Розлача. Он обвиняется в применении кассетных боеприпасов с отравляющими веществами в Курской области. Его объявили в международный розыск.

Павло Розлач — командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Дело возбуждено по статье о теракте (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором (ч. 2 ст. 356 УК РФ, до 20 лет).

По данным СКР, 11 августа 2024 года военнослужащие 80-й бригады под руководством Павло Розлача обстреляли село Большое Солдатское Курской области. Следствие установило, что они использовали 155-миллиметровые кассетные боеприпасы, содержащие вещества «удушающего действия». В результате пострадали 19 человек.

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении Павло Розлача в декабре 2024 года. Он заочно арестован. В ходе предварительного следствия допрошены потерпевшие и свидетели, а также «собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтверждают вину обвиняемого», заявили в СКР.