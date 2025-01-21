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В Челябинске водитель трамвая заплатит штраф за наезд на двух пешеходов

Водителя трамвая, которая сбила двух пешеходов на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской в Челябинске, привлекут к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) и ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам). Ей грозит штраф до 3 тыс. руб., сообщили в пресс-службу управления Госавтоинспекции по Челябинску.

ДТП произошло днем 20 января. Пешеходы переходили улицу на зеленый сигнал светофора. Однако, когда несовершеннолетний велосипедист и школьница дошли до путей, в них врезался трамвай. Им управляла 62-летняя водитель. Девушка оказалась под колесами транспорта, а велосипедиста отбросило на несколько метров, где он ударился об машину. Только после этого трамвай затормозил. Подросток получил травмы, его доставили в больницу.

Выяснилось, что ранее водителя не привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Прокуратура Челябинской области и СУ СКР по региону проводят проверки по факту аварии.

Виталина Ярховска

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