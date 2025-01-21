В Челябинской области объем выданных потребкредитов упал в два раза

В Челябинской области за четвертый квартал 2024 года было выдано потребительских кредитов на 23,6 млрд руб. Это на 49,7% меньше, чем за третий квартал предыдущего года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Сильнее всего объем выданных потребкредитов в конце 2024 года снизился в Якутии (-56,6%), Красноярском крае (-54,9%), Новосибирской (-54,6%) и Тюменской (-54,5%) областях, а также Пермском крае (-54,2%).

В целом по стране объем полученных россиянами потребительских займов снизился на 51,4%, до 0,7 трлн руб. Количество кредитов уменьшилось на 40%, до 5,28 млн. единиц.

Виталина Ярховска