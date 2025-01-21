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Коммерсантъ FM
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Панама после заявлений Трампа начала проверку китайского портового оператора

Власти Панамы начали проверку гонконгской компании, которая контролирует два порта, прилегающих к Панамскому каналу, сообщает Bloomberg.

Проверка последовала за словами президента США Дональда Трампа о том, что Панама допустила вмешательство Китая в управление Панамским каналом и что США вернут себе контроль над каналом, если панамские власти не примут никаких мер.

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В понедельник прокуратура Панамы направила группу аудиторов в местные офисы Panama Ports Co.— дочерней компании CK Hutchison Holdings Ltd., базирующейся в Гонконге. Аудиторы проведут «исчерпывающую» проверку, чтобы «гарантировать эффективное и прозрачное использование государственных ресурсов», говорится в заявлении прокуратуры.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино сегодня, 21 января, заявил, что Панамский канал останется под контролем страны. По его словам, для диалога всегда есть место, однако суверенитет и право собственности на Панамский канал остается за Панамой.

Кирилл Сарханянц

Америку делать — про этих людей

Америку делать — про этих людей

Еще до инаугурации Дональда Трампа, в Конгрессе начались слушания по утверждению кандидатур, предложенных избранным президентом на ключевые посты в правительстве. В первый президентский срок 2017–2021 годов администрация господина Трампа отличалась рекордной текучкой: в первый год из-за несогласия с политикой главы государства сменилась треть чиновников.

В новую команду он набирает исключительно лояльных кандидатов — лично ему и тому, чтобы Make America Great Again. В их числе телеведущие, миллиардеры, члены избирательного штаба, конгрессмены и губернаторы с нестандартным опытом. Чем отметились перспективные подчиненные господина Трампа — в спецпроекте «Ъ».

Справочник обновляется по мере поступления новой информации.

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