Панама после заявлений Трампа начала проверку китайского портового оператора

Власти Панамы начали проверку гонконгской компании, которая контролирует два порта, прилегающих к Панамскому каналу, сообщает Bloomberg.

Проверка последовала за словами президента США Дональда Трампа о том, что Панама допустила вмешательство Китая в управление Панамским каналом и что США вернут себе контроль над каналом, если панамские власти не примут никаких мер.

В понедельник прокуратура Панамы направила группу аудиторов в местные офисы Panama Ports Co.— дочерней компании CK Hutchison Holdings Ltd., базирующейся в Гонконге. Аудиторы проведут «исчерпывающую» проверку, чтобы «гарантировать эффективное и прозрачное использование государственных ресурсов», говорится в заявлении прокуратуры.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино сегодня, 21 января, заявил, что Панамский канал останется под контролем страны. По его словам, для диалога всегда есть место, однако суверенитет и право собственности на Панамский канал остается за Панамой.

Кирилл Сарханянц