Из-за аварии девять домов в уфимской Черниковке остались без воды

Ряд жилых домов в микрорайоне Черниковка остались без водоснабжения из-за утечки, сообщает ГУП «Уфаводоканал». На время ремонта отключен водопровод диаметром 200 мм.

Без воды остались десятиэтажный дом и строение на Борисоглебской улице, два двухэтажных и один пятиэтажный дом на Кремлевской улице, три двухэтажных дома на улице Ломоносова, девятиэтажка и двухэтажка на Пекинской улице.

Срок устранения последствий аварии не называется.

Майя Иванова