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Монах Илларион из Ростовской области умер на Крещение

19 января, в Крещение Господне, ушел из жизни монах Илларион из Ростовской области. Многие его знали как казачьего полковника Евгения Калиту. Бывшему атаману было 66 лет. Об этом в соцсетях сообщают казачьи общества, а также блогер Максим Ильинов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Прощание с монахом состоится в среду, 22 января, в Иверском монастыре донской столицы.

Евгений Калита в 2002 году возглавил региональную общественную организацию «Казачье народное объединенное движение». В ней же позже было организованно казачье охранное агентство.

В 2020 году по его инициативе был создан Совет атаманов казачьего объединенного движения Дона, Кубани и Терека.

В последний год жизни атаман принял монашество и получил имя Илларион. Известно, что он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Анна Анисова

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