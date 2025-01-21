Назначен исполняющий обязанности замглавы Ульяновска
Александр Ермаков занял пост исполняющего обязанности заместителя главы Ульяновска. О кадровом назначении объявил мэр Александр Болдакин на утреннем совещании во вторник, 21 января. Об этом сообщает администрация Ульяновска.
Фото: пресс-служба мэрии
«Александр Ермаков будет курировать вопросы инвестиционной деятельности и земельно-имущественных отношений. Это направление очень серьезное и требует соответствующих компетенций»,— приводятся в сообщении слова Александра Болдакина.
Новый назначенец имеет большой опыт работы в администрации Ульяновска. В частности, он замещал руководителя управления муниципальной собственностью.