На Кубани запустят 23 импортозамещающих производства в 2025 году

В Краснодарском крае в 2025 году запустят 23 импортозамещающих проекта в промышленности при поддержке государства. Производства охватят сферы радиоэлектроники, станкостроения, машиностроения и медицинской промышленности, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Глава Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что проекты позволят повысить урожайность кубанских полей, а также улучшить качество медицинской помощи и поднять уровень безопасности жителей.

Серийный выпуск продукции начнется на площадках шести заводов в Краснодаре, Кавказском и Северском районах. Четыре предприятия построены с нуля.

На новых производствах в Кропоткине уже протестировали комплектующие для сельхозтехники и оборудования горнодобывающей промышленности. В станице Смоленской провели испытания изделий медицинского назначения. В поселке Ильском произвели пробную партию амфорного диоксида кремния из рисовой лузги и органобентонита, в Афипском – компоненты картриджных систем.

Министерство промышленной политики региона разработало механизм поддержки роботизации производственных процессов через Фонд развития промышленности края. Ведомство также начнет возмещать предприятиям расходы на приобретение отечественного промышленного оборудования.

Нурий Бзасежев