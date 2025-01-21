В Саратове переценят кадастровую стоимость земли

Комитет по управлению имуществом Саратовской области объявил о начале государственной кадастровой оценки земельных участков в регионе, которая пройдет в 2026 году. Работы будут выполнять ГБУ «Госкадастроценка».

В рамках подготовки к оценке собственники земельных участков могут предоставить декларации о характеристиках своих объектов до 31 декабря 2025 года. Декларации должны быть поданы в ГБУ «Госкадастроценка» с приложением необходимых документов.

В 2023 году Саратове была проведена кадастровая переоценка недвижимости, после чего ее результаты не раз корректировались. Тем не менее предприниматели попросили депутатов областной думы снизить ставку налога на имущество, кадастровая стоимость которого и является налоговой базой.

Никита Маркелов