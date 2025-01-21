Рособрнадзор выявил нарушения безопасности в частном медицинском вузе «Реавиз»

Рособрнадзор объявил предостережение самарскому частному медицинскому университету «Реавиз». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как уточняется в релизе, «предостережения объявлены по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)».

Помимо самарского вуза нарушения выявлены еще в четырех российских вузах. Им также объявлены предостережения. При этом Рособрнадзор прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности АНОО ВО «Якутский гуманитарный институт».

Андрей Сазонов