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Рособрнадзор выявил нарушения безопасности в частном медицинском вузе «Реавиз»

Рособрнадзор объявил предостережение самарскому частному медицинскому университету «Реавиз». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как уточняется в релизе, «предостережения объявлены по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)».

Помимо самарского вуза нарушения выявлены еще в четырех российских вузах. Им также объявлены предостережения. При этом Рособрнадзор прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности АНОО ВО «Якутский гуманитарный институт».

Андрей Сазонов

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