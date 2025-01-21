В Оренбурге устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб пешеход

Во вторник, 21 января, около 07:00 (MSK+1) произошло ДТП напротив дома на ул. Карагандинской, 23А. В результате произошедшего от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи 46-летний пешеход. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, сообщает УМВД России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным ведомства, 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» двигался по ул. Карагандинской со стороны ул. Марины Расковой и «допустил наезд на 46-летнего мужчину-пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля».

Руфия Кутляева