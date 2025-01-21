В Сызрани судили женщину, пытавшуюся сбыть почти полкилограмма метадона

В Сызранском городском суде провозглашен приговор местной жительнице, которая обвинялась в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в сентябре 2024 года гражданка приобрела у неустановленного лица метадон массой 469 граммов. Наркотики она хранила у себя дома и в дальнейшем намеревалась сбыть.

«В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объеме»,— заявили в прокуратуре.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Алексей Алексеев