В Саратове задержали вылет рейса на фоне угрозы атаки БПЛА

Вылет самолета из Саратова пришлось отложить примерно на пять часов в связи с угрозой атаки беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства со ссылкой на онлайн-табло в аэропорту Гагарин, воздушному судну Sukhoi Superjet предстояло вылететь из Саратова в Минеральные Воды в 01:40. Хотя посадка завершилась, отправление лайнера отложили до 06:30.

Напомним, в ночь на 21 января над Саратовской областью ликвидировали четыре БПЛА, объявлялась угроза атаки. Местные жители могли слышать звуки взрывов. Утром губернатор Роман Бусаргин сообщил о снятии угрозы атаки беспилотников.

Павел Фролов