В Самарской области глава пункта СВГК оштрафован за нарушение сроков подключения к сетям

Должностное лицо ООО «СВГК» уличено в нарушении сроков подключения частного дома к сети газораспределения в Самарской области. Работы должны были быть проведены по договору. Об этом сообщает прокуратура Красноярского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В связи с этим в отношении начальника пункта ООО «СВГК» было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ. По итогам его рассмотрения должностному лицу был назначен штраф на сумму 40 тыс. руб. Перед этим указанное должностное лицо компании уже совершало подобное нарушение.

Георгий Портнов