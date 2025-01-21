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В Самарской области глава пункта СВГК оштрафован за нарушение сроков подключения к сетям

Должностное лицо ООО «СВГК» уличено в нарушении сроков подключения частного дома к сети газораспределения в Самарской области. Работы должны были быть проведены по договору. Об этом сообщает прокуратура Красноярского района.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В связи с этим в отношении начальника пункта ООО «СВГК» было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ. По итогам его рассмотрения должностному лицу был назначен штраф на сумму 40 тыс. руб. Перед этим указанное должностное лицо компании уже совершало подобное нарушение.

Георгий Портнов

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