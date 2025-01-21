Челябинский завод отправил трансформаторы для кубинского предприятия

Челябинский завод электрооборудования (ЧЗЭО) отправил две комплектные трансформаторные подстанции на Кубу. Оборудование станет частью энергосистемы металлургического завода в Гаване. Модернизация предприятия проходит с привлечением российских инвестиций и на основе отечественных разработок, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Реализация проекта для Кубы осуществляется по договору с инжиниринговой компанией «Бит Трeйдинг». В 2023 году на заводе в Гаване открыли электроплавильный цех. Вторая очередь модернизации предусматривает ввод в эксплуатацию прокатного и реконструкцию ремонтных цехов, обновить которые получится с помощью подстанций ЧЗЭО. В 2024 году их спроектировали и произвели в строгом соответствии с техническими требованиями заказчика: адаптация к зарубежному стандарту напряжения 60 Гц, тропическое климатическое исполнение, повышенная степень антикоррозионной защиты корпусов, токоведущих частей и болтовых соединений.

Виталина Ярховска