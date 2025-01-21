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Сотрудника Южно-Уральского аграрного университета обвиняют в получении взяток

Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника по административно-хозяйственной работе Южно-Уральского государственного аграрного университета. Его обвиняют в получении взяток на сумму более 800 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с июля 2021-го по ноябрь 2024 года замначальника получил деньги от директора коммерческой организации. Взамен он подписал акты об оказании услуг по обслуживанию объектов университета с ложными сведениями, а также оказывал общее покровительство и попустительство при приемке работ.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому. На месте его работы проведены обыски. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий).

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