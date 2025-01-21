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обновлено 10:15

В пермской поликлинике произошел пожар

Утром 21 января в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о возгорании в одном из кабинетов по ул. Мозырьской, 34, где расположена поликлиника №4.

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Фото: МЧС Прикамья

Фото: МЧС Прикамья

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Фото: МЧС Прикамья

Фото: МЧС Прикамья

Как сообщает ГУ МЧС, пожар произошел на втором этаже здания, его площадь составила 5 кв. м. На место выехали 44 специалиста и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 пожарных и 8 единиц техники.

Из здания лечебного учреждения были эвакуированы 84 человека, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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