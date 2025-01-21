В Челябинской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 38% за неделю

За третью неделю января 2025 года (13-19 января) заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями в Челябинской области увеличилась на 37,8% по сравнению предыдущей неделей. В целом ситуация остается не эпидемической, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом пока ниже среднего многолетнего на 27,6%. Наибольший рост числа инфицированных на прошлой неделе зафиксирован среди школьников 7-14 лет — на 73,7%.

По результатам лабораторных исследований, заболеваемость южноуральцев обусловлена циркуляцией вирусов парагриппа, аденовирусной, риновирусной, бакавирусной, сезонной коронавирусной инфекции, SARS-CoV-2, а также гриппа.