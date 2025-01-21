«Горячая линия» для бизнеса приняла 179 предложений помощи в ликвидации ЧС
С начала работы «горячей линии» для помощи в ликвидации последствий ЧС на Черном море поступило 179 обращений. Только за 20 января на связь вышли девять предприятий, сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на краевое министерство экономики.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Предприниматели готовы предоставить самосвалы для транспортировки сыпучих материалов и сформировать рабочие группы для устранения разлива нефтепродуктов.
Предложения и вопросы принимаются по телефону: +7 918 4646858 или через электронную почту chs_more@mail.ru. Ответственным за обработку обращений назначен Вадим Хомутов.