«Горячая линия» для бизнеса приняла 179 предложений помощи в ликвидации ЧС

С начала работы «горячей линии» для помощи в ликвидации последствий ЧС на Черном море поступило 179 обращений. Только за 20 января на связь вышли девять предприятий, сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на краевое министерство экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Предприниматели готовы предоставить самосвалы для транспортировки сыпучих материалов и сформировать рабочие группы для устранения разлива нефтепродуктов.

Предложения и вопросы принимаются по телефону: +7 918 4646858 или через электронную почту chs_more@mail.ru. Ответственным за обработку обращений назначен Вадим Хомутов.

Нурий Бзасежев