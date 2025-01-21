Главы управления ЖКХ Пензы и Заречного получили представления за уборку снега

Прокуроры Пензенской области выявили нарушения в содержании многоквартирных домов (МКД) и прилегающих территорий зимой. В четырех районах города Пензы, а также в ЗАТО Заречный и селе Засечное были зафиксированы проблемы с уборкой снега и льда.

На улице 65-летия Победы, Аустрина, Воронова, Генерала Глазунова, Кижеватова, Мира, Красная, Попова и других в Пензе образовался лед. Снежные валы не были своевременно убраны на Московской улице. В Заречном тротуары по проспекту 30-летия Победы, улицам Ленина, Зеленая и другим оставались заснеженными.

Прокуроры внесли представления руководству Управления ЖКХ Пензы, директору МБУ «Пензавтодор», главе города Заречного и руководителям управляющих организаций. После вмешательства прокуратуры началась уборка снега, скользкие участки обработали песко-соляной смесью. В результате дисциплинарная ответственность наложена на 12 должностных лиц, подчеркивают в прокуратуре.

Никита Маркелов