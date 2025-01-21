Иностранца арестовали по делу о покушении на дачу взятки в Нижнем Новгороде

В Ленинском районе Нижнего Новгорода иностранца задержали по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику полиции (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По данным следствия, утром 14 января в комнате полиции на станции метро «Пролетарская» фигурант попытался передать 25 тыс. руб. полицейскому отдельного батальона метрополитене за то, чтобы он не привлек его к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ. Сотрудник полиции от взятки отказался и пресек действия нарушителя.

В региональном ГУ МВД уточнили, что обвиняемому 21 год, срок его законного пребывания в России истек в конце 2024 года. Сейчас фигурант арестован.

Галина Шамберина