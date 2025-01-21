Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иностранца арестовали по делу о покушении на дачу взятки в Нижнем Новгороде

В Ленинском районе Нижнего Новгорода иностранца задержали по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику полиции (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По данным следствия, утром 14 января в комнате полиции на станции метро «Пролетарская» фигурант попытался передать 25 тыс. руб. полицейскому отдельного батальона метрополитене за то, чтобы он не привлек его к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ. Сотрудник полиции от взятки отказался и пресек действия нарушителя.

В региональном ГУ МВД уточнили, что обвиняемому 21 год, срок его законного пребывания в России истек в конце 2024 года. Сейчас фигурант арестован.

Галина Шамберина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...