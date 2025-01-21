Убийце продавца спорттоваров в торговом центре Ижевска дали девять лет колонии

Первомайский райсуд Ижевска признал местного жителя виновным в убийстве 52-летнего продавца спорттоваров. Как сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии, 29 июня 2024 года фигурант поссорился с работником магазина, в ходе конфликта ударил его ножом, продавца госпитализировали. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался в больнице. Фигурант скрылся с места преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по Удмуртии Фото: Пресс-служба СУ СК по Удмуртии

В региональной прокуратуре добавили, что конфликт возник в торговом центре «Восточный 1» из-за пропажи мобильного телефона, подсудимый находился в состоянии опьянения. Спустя некоторое время его личность установили, он был задержан.

Ранее подсудимый привлекался к уголовной ответственности за «причинение смерти». За убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) виновному назначили 9 лет и 1 месяц лишения в колонии строго режима. Кроме того, он должен выплатить 1,5 млн руб. компенсации морального вреда потерпевшей стороне.