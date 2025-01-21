В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара

В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори—Черемошное украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась супружеская пара. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, мужчина — в тяжелом состоянии, у него диагностированы множественные осколочные ранения ног. Женщина получила осколочное ранение руки.

«Попутным транспортом они доставлены в Октябрьскую районную больницу, где им оказали первую медицинскую помощь. Для продолжения лечения бригады скорой медицинской помощи транспортируют их в городскую больницу №2 Белгорода»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

Согласно своде Вячеслава Гладкова, днем ранее ВСУ атаковали как минимум шесть белгородских муниципалитетов при помощи беспилотников и боеприпасов. В районе поселка Октябрьский один из дронов сбросил взрывное устройство на проезжавший мимо автомобиль. Пострадала женщина.