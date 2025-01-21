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В Новороссийске 21 января начнутся проверки системы оповещения

Сегодня, 21 января, в Новороссийске начнется плановое техническое обслуживание муниципальной системы оповещения. Для проверки используют звук метронома, сообщает в своем Telegram-канале замглавы города-героя Александр Яменсков.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Кроме того, в районе 8-й Щели запланирован кратковременный запуск сирены. Жителей призывают сохранять спокойствие. Господин Яменсков подчеркнул, что речь идет только о технических работах.

Нурий Бзасежев

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