Офтальмологи Чувашии проконсультировали 800 человек в рамках кураторских выездов

В 2024 году врачи-офтальмологи Чувашии проконсультировали более 800 человек в рамках кураторских выездов в муниципальные округа. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

Выезды в муниципальные округа проводятся для оказания офтальмологической помощи пациентам из сел. В рамках поездок врачи осматривают граждан, корректируют лечение, проводят индивидуальные профилактические беседы, отвечают на вопросы. При необходимости пациентов приглашают на дообследование и оперативное лечение в Чебоксарах.

Выезды будут продолжаться и в 2025 году.

Диана Соловьёва