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Ученые КубГТУ разработали технологию переработки нефтяных отходов

Ученые Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) разработали метод переработки нефтяных отходов, позволяющий получать полезные материалы и очищать окружающую среду. Об этом сообщает портал «Наука.рф» со ссылкой на и. о. ректора КубГТУ Игоря Лагерева.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В основе технологии лежит процесс реагентного капсулирования, который традиционно используют для обезвреживания материалов, загрязненных нефтепродуктами. Метод позволяет превращать опасные вещества в безопасные мелкодисперсные и твердые соединения.

Как пояснил Игорь Лагерев, на предприятиях нефтяной отрасли в резервуарах для хранения топлива со временем накапливается осадок — нефтешлам, содержащий примеси и воду. Для его обезвреживания ученые предложили использовать специальную композицию на основе оксида кальция, которая «запечатывает» вредные вещества в оболочку, делая их безопасными. Из переработанных отходов эксперт предлагает производить активированный минеральный порошок, который улучшает качество асфальта или используется для создания легкого и прочного строительного материала — керамзита.

Сейчас технология проходит лабораторные испытания на кафедре технологии нефти и газа КубГТУ. Ученые также адаптируют методику для переработки мазута, эффективность обезвреживания уже подтверждена на уровне 95%.

КубГТУ активно участвует в разработке методов утилизации нефтепродуктов в акватории Черного моря, тестируя технологии на мазуте с мест зачистки. Разработка может быть использована для ликвидации последствий ЧС и масштабного очищения загрязненных территорий.

Нурий Бзасежев

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