В аэропорту Туношна хотят сделать пункт пропуска через границу

В ярославском аэропорту Туношна планируется создание пункта пропуска через границу России. Эта инициатива включена в план-график закупок ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» на 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Проект включает приспособление помещений для оборудования многостороннего пункта пропуска, что сделает аэропорт Туношна международным. На подготовку проектной документации планируется выделить 29,8 млн руб.

Ранее в апреле 2024 года на создание пункта пропуска и организацию таможенного контроля в областном бюджете предусмотрели 15 млн руб. Теперь сумма почти удвоилась. В правительстве объяснили это соглашением с инвестором аэропорта. Напомним, новые пассажирский и грузовой терминалы в аэропорту Туношна планируется открыть к 2027 году.

Антон Голицын