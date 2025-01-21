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В аэропорту Туношна хотят сделать пункт пропуска через границу

В ярославском аэропорту Туношна планируется создание пункта пропуска через границу России. Эта инициатива включена в план-график закупок ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» на 2025 год.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Проект включает приспособление помещений для оборудования многостороннего пункта пропуска, что сделает аэропорт Туношна международным. На подготовку проектной документации планируется выделить 29,8 млн руб.

Ранее в апреле 2024 года на создание пункта пропуска и организацию таможенного контроля в областном бюджете предусмотрели 15 млн руб. Теперь сумма почти удвоилась. В правительстве объяснили это соглашением с инвестором аэропорта. Напомним, новые пассажирский и грузовой терминалы в аэропорту Туношна планируется открыть к 2027 году.

Антон Голицын

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