В Ижевске осудили заместителя главного бухгалтера казанской компании за хищения

В Ижевске осудили 54-летнюю заместителя главного бухгалтера ООО «Медтранс Казань» за хищение 2,2 млн руб. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, с сентября 2022-го по июнь 2023 года она изготовила и подписала поддельные документы о переводе денег на отпускные, зарплаты сотрудникам и другие выплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ущерб возмещен в полном объеме. За присвоение денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и изготовление поддельных документов о переводе денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ) ей назначили 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.