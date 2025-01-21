СМИ узнали о разработке процедуры изъятия иностранного имущества в России

Минюст подготовил законопроект, который определяет порядок установления компенсации ущерба, причиненного стране или Центробанку другими государствами, пишут «Ведомости». По информации источников газеты, 20 января он был внесен в повестку правительственной комиссии по законопроектной деятельности, но пока документ не одобрен.

Механизм разработан в рамках указа, подписанного президентом Владимиром Путиным в мае 2024 года. Документ устанавливает порядок компенсации ущерба, причиненного России из-за недружественных действий США. «Известия», которые также ознакомились с законопроектом, пишут, что в случае одобрения инициативы Россия сможет изымать активы резидентов недружественных стран, которые необоснованно конфисковали ее имущество. Решение о конфискации будет приниматься через арбитражный суд.

«Ведомости» уточняют, что в качестве истца смогут выступить РФ, Центробанк, федеральный орган исполнительной власти, определенный правительством, или Генпрокуратура. Ответчиком будет указано иностранное государство.

Конфискация замороженных на Западе российских активов обсуждается не первый год. В апреле 2024 года бывший президент США Джо Байден подписал закон, разрешающий полностью или частично конфисковать суверенные активы России, находящиеся под американской юрисдикцией. В Кремле заявляли, что Россия готова защищать свои интересы в судебном порядке.