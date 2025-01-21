В Барнауле задержали студента за попытку поджечь военкомат

В Барнауле сотрудники ФСБ задержали студента, который, как утверждается, планировал поджечь здание местного военного комиссариата. По информации спецслужбы, молодой человек выступает против спецоперации на Украине и таким образом хотел помешать военнослужащим отправиться в зону боевых действий.

О задержании россиянина 2006 года рождения пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на управление ФСБ по Алтайскому краю. Сообщается, что молодой человек является учащимся «одного из средне-специальных учебных заведений региона».

«Гражданин России предпринял попытку совершения поджога одного из военных комиссариатов края с помощью самостоятельно изготовленного устройства с зажигательной смесью в целях дестабилизации деятельности органов власти»,— говорится в сообщении.

В УФСБ по региону отметили, что задержанный действовал по заданию украинской террористической организации (ее название не приводится). Поджечь военкомат студент не успел, сотрудники ФСБ задержали его непосредственно возле здания. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).