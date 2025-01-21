NordStar начнет летать из Перми в Казань

В расписании аэропорта Большое Савино появился еще один рейс в Казань. Полеты будет выполнять авиакомпания NordStar, с частотой один раз в неделю, по пятницам. Тип воздушного судна - Boeing 737. Первый вылет запланирован на 18 апреля 2025 года, окончание полетной программы 26 сентября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Пермь (Большое Савино Фото: telegram-канал аэропорта Пермь (Большое Савино

В настоящее время полеты в Казань осуществляет авиакомпания ЮВТ Аэро. Рейсы являются субсидированными, полетная программа рассчитана до 26 марта 2025 года.