20 января на дорогах Казани в трех ДТП было ранено 3 человека

За минувшие сутки на дорогах Казани было зафиксировано три ДТП, в которых три человека получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

Один пешеход не уступил дорогу на переходе, из-за чего на него был совершен наезд. При повороте на встречном разъезде один автомобиль не уступил дорогу другому, в результате чего они столкнулись. В третьем случае автомобиль поехал на красный свет и сбил человека на пешеходном переходе.

Всего же за сутки поступило 149 сообщений о ДТП, из которых 27 были с материальным ущербом. Также было задержано 9 пьяных водителей и шесть без водительских прав. Двое человек были доставлены в отделение полиции по подозрению в преступлениях.

Артём Дергунов