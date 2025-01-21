В Оренбурге будут судить ОПГ, которая инсценировала ДТП

Промышленный районный суд Оренбурга рассмотрит уголовное дело ОПГ, участники которой инсценировали ДТП. В преступлении обвиняются восемь жителей региона. Им инкриминируется мошенничество организованной группой (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и мошенничество группой лиц по предварительному сговору в сфере страхования (ч. 2 ст. 159.5 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 2019-го по 2021 год участники организованной группы инсценировали на территории Оренбурга ДТП с участием своих и чужих автомобилей. После этого фигуранты уголовного дела готовили необходимые документы для получения выплат и предоставляли их в страховые организации.

Полученные средства обвиняемые распределяли между собой. В общей сложности они причинили страховым компаниям ущерб на сумму более одного млн руб.

На этапе расследования уголовного дела было арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 2,5 млн руб. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и утверждено обвинительное заключение по нему.

Георгий Портнов