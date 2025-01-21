В Челябинской области запретят продавать энергетики в школах и больницах

Депутаты законодательного собрания Челябинской области подготовили проект регионального закона о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, несовершеннолетним. Планируется исключить сбыт подобной продукции в социальных учреждениях, сообщает пресс-служба заксобрания.

Запрет продажи тонизирующих напитков будет распространен на 5,5 тыс. образовательных и медицинских организаций, культурных, физкультурных и спортивных учреждений региона, в том числе на размещенные внутри торговые автоматы. Как отмечают в заксобрании, осталось определиться с органом исполнительной власти, который будет контролировать ограничения. Сейчас проект проходит оценку регулирующего воздействия. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, он будет касаться и взрослых, и детей.

Федеральный закон «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним» вступит в силу с 1 марта. За его нарушение следует административная ответственность. Соответствующие дополнения Госдума рассмотрит в феврале. Сейчас в 65 субъектах России уже действуют подобные законы, в 11 из них — в соответствии с ФЗ.

Виталина Ярховска