В Самарской области на трассе М-5 ограничили движение грузовиков

Движение грузового транспорта временно ограничено на участке трассы М-5 «Урал» в Самарской области во вторник, 21 января. Ограничение введено на участке с 1034 по 1194 км. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ограничение движения на трассе М-5 в Самарской области связано с непогодой (низовой метелью). Об отмене ограничений в регионе сообщат дополнительно.

Во вторник синоптики предупредили об усилении северо-западного ветра в Самарской области (порывы до 16-21 м/с) и поземке. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности.

Георгий Портнов