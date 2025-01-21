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Ограничено движение для автобусов и такси от границы с Башкирией до Чебаркуля

Из-за метели и гололеда ориентировочно до 14:00 21 января вводится ограничение движения для автобусов, пригородных и междугородних маршрутных такси, а также грузовиков на участке трассы М-5 «Урал». Проехать нельзя от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Ограничение движения в 14:00 может быть продлено, если неблагоприятные погодные условия сохранятся. По данным управления Госавтоинспекции по Челябинской области, на трассы региона выведены дополнительные экипажи ДПС, на дорогах работает спецтехника.

Виталина Ярховска

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