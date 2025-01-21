Жители Кубани смогут наблюдать редкий парад планет 21 января

Шесть планет Солнечной системы окажутся по одну сторону от Солнца 21 января. Наиболее яркими из них будут Венера, Сатурн, Юпитер и Марс, которые можно увидеть в небе из ряда регионов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела методического сопровождения Московского планетария, астронома Людмилу Кошман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Планеты расположатся в широком секторе неба (около 130 градусов). Как уточняет эксперт, самое лучшее время для наблюдения — сразу после заката. Венера, Сатурн и Нептун будут видны до 21:00, Уран — до 03:00, а Юпитер и Марс просияют всю ночь. При этом Нептун и Уран можно рассмотреть только с помощью телескопа.

В конце февраля состоится еще одно редкое событие — к параду планет присоединится Меркурий. На небе окажутся сразу семь небесных тел.

Нурий Бзасежев