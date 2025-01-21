На Кубани за шесть лет построили более 8 тысяч объектов по нацпроектам

В Краснодарском крае за шесть лет реализовали более 8 тыс. общественно значимых объектов в рамках нацпроектов. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев на заседании, посвященном итогам работы до 2024 года и планам на 2030 год, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Среди построенных объектов — 77 фельдшерско-акушерских пунктов, 61 детский сад и 55 школ. На реализацию 13 нацпроектов из бюджетов разного уровня направили около 330 млрд руб.

Инициативы также позволили сократить дефицит медицинских кадров. За шесть лет численность врачей в регионе увеличилась на 300 человек, а общее число специалистов составило 62 тыс.

Сейчас в регионе работает около 20 тыс. врачей и свыше 42 тыс. сотрудников среднего медперсонала. Привлечению кадров способствовали меры поддержки: обеспечение жильем, субсидирование ипотеки и открытие филиалов медицинских колледжей.

Спикер Законодательного собрания края Юрий Бурлачко отметил, что слаженная работа управленческой команды региона позволила увеличить число соцобъектов и производств.

Нурий Бзасежев