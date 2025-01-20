Муниципалитеты Кубани получили 35 млн рублей на новые контейнеры для мусора

Власти Краснодарского края в 2024 году направили из регионального бюджета 35 млн руб. на изготовление 1400 новых контейнеров для мусора. Об этом на планерном совещании в Заксобрании Кубани сообщил и. о. министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапочник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Органы местного самоуправления покупали контейнеры в том числе для раздельного сбора мусора. По словам господина Шапочника, на этот год поддержка для муниципалитетов региона пока прорабатывается.

И. о. министра также отметил, что в Краснодарском крае ежегодно образуется 2,6 млн тонн мусора. Обращением с ним занимаются пять региональных операторов, которые обслуживают 52 тыс. площадок. В общей сложности на них расположены 110 тыс. мусорных контейнеров. Для вывоза отходов задействовано 850 автомобилей. В этом году региональные операторы купят еще 70 машин.

В регионе функционирует 10 лицензированных полигонов и четыре объекта размещения, допущенных к эксплуатации до 1 января 2026 года, эксплуатируется 13 сортировочных комплексов мощностью 1,5 млн тонн в год.

Спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко напомнил, что на Кубани продолжается реформирование отрасли обращения с ТКО. Он обратил внимание, что в этой сфере есть определенные проблемы.

«Это отсутствие полигонов, необходимость строительства мусороперерабатывающих комплексов, рекультивация свалок. И Краснодарский край здесь не исключение. Мы с вами неоднократно обсуждали эти вопросы и в рамках различных совещаний, в том числе с прокурором края, и в рамках рассмотрения контрольных вопросов на пленарных заседаниях. Вместе с тем обращения от жителей края продолжают поступать»,— подчеркнул он.

Леонид Ломакин