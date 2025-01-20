В ребцентре птиц под Анапой ставят бассейны для восстановления навыков плавания

В центре реабилитации птиц в селе Витязево на Жемчужной, 9 устанавливают семь бассейнов. Туда поместят пернатых, которые уже идут на поправку, чтобы они смогли восстановить навыки плавать и охотиться в воде, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Для птиц создадут теплые отмели, а в воду выпустят живую рыбу, на которую птицы будут охотиться. Так ветеринары и орнитологи смогут убедиться, что птица полностью восстановила состояние оперенья.

Сейчас в центре содержат около 40 птиц. Среди них в основном обыкновенные поганки и несколько гагар. Специалисты стараются соблюдать биоритм птиц, для этого в центре установят специальные лампы, отмечают в оперштабе.

Директор центра реабилитации диких животных из Санкт-Петербурга Ксения Михайлова рассказала, что бассейны покроют сетью, чтобы птицы не выскакивали. Кроме того, их оснастят помостами для кормления.

Татьяна Ручкина